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Eğitim Bartın yarın okullar tatil mi? Bartın hangi ilçeler okullar tatil 23 Aralık Perşembe
Eğitim

Bartın yarın okullar tatil mi? Bartın hangi ilçeler okullar tatil 23 Aralık Perşembe

Bartın yarın okul var mı? Bartın’da günlerdir devam eden kar yağışının Perşembe günü de sürmesi bekleniyor. Bu sebeple öğrenciler yarın Bartın’da okulların olup olmayacağı araştırıyor. Peki, Bartın’da yarın 23 Aralık Perşembe okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-22 21:34:00 -
Bartın yarın okullar tatil mi? Bartın hangi ilçeler okullar tatil 23 Aralık Perşembe

Bartın’da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bartın’da okullar yok mu? Bartın hangi ilçelerde okullar tatil?

Bartın yarın okullar tatil mi? Bartın hangi ilçeler okullar tatil 23 Aralık Perşembe

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil olacak 23 Aralık Perşembe kar tatili olan iller
Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil olacak 23 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

Eğitim

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil olacak 23 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

 

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