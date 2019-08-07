Bartın Üniversitesi’nde yeni bölümlerin yüzde 100’ü, genel kontenjanın yüzde 94’ü doldu

Bartın Üniversitesi’nde yeni açılan programların kontenjanları, ÖSYM tarafından YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 2019 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yüzde 100 doldu. Genel kontenjanlarda doluluk oranı ise yüzde 94 oldu.

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 2019 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla Bartın Üniversitesi’nin lisans kontenjanlarının yüzde 88,56’sı, ön lisans kontenjanlarının yüzde 97,2’si doldu. Bu sonuçlarla birlikte Bartın Üniversitesi’ne 3 bin 876 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanırken, genel doluluk oranı ise yüzde 94,31 oldu.

Tercih sonuçlarıyla birlikte Bartın Orman Fakültesi’nde 1, Edebiyat Fakültesi’nde 10, Eğitim Fakültesi’nde 7, Fen Fakültesi’nde tüm bölümler (3 bölüm), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 4, İslami İlimler Fakültesi’nde tüm bölümler (2 bölüm) ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde 1 bölüm yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Ayrıca geçtiğimiz yıl kurularak bu yıl ilk öğrencilerini alan Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik Bölümü de yüzde 100 doluluk sağladı. Öte yandan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tüm programları (15 program), Bartın Meslek Yüksekokulu’nda 15 program ve Ulus Meslek Yüksekokulu’nda 3 programda tüm kontenjanlar doldu.

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan 10 yeni bölümün açılmasına ilişkin başvurunun kabul edilmesiyle, Edebiyat Fakültesi’nde Çeviribilim Bölümü’ne (İngilizce) 60, Sanat Tarihi Bölümü’ne 30, Eğitim Fakültesi’nde İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne (İngilizce) 50, Fen Fakültesi’nde Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü’ne 40, Matematik 30, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik Bölümü’ne 60, Bartın Meslek Yüksekokulu Adalet Programı’na 60, Sosyal Güvenlik Programı’na 30, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı’na 50 ve Ulus Meslek Yüksekokulu Tapu Kadastro Programı’na ise 30 öğrenci alınması uygun görülmüştü. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla yeni açılan programların tamamında yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmış oldu. Bunun yanında bir önceki yıl açılan Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde de tercihlerle birlikte yüzde 100 doluluk sağlandı.

Üniversite bünyesinde nitelikli bölümler açılarak eğitim-öğretim yapılanmasını geliştirme gayretinde olduklarını belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda ve birbirini besleyen bir anlayışla yeni açılan bölümlerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmış olmasının kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade etti.

Rektör Uzun, “Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme konusunda tüm paydaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Bu hassasiyet ile açtığımız yeni programlarla geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Doluluk oranlarının yüzde 100 olduğu bu programlarımızın tam doluluğa ulaşması bizleri oldukça mutlu etmiştir. Bu düşüncelerle, ortaya koydukları “Yeni YÖK” anlayışıyla bizleri daima yüreklendiren başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M.A., Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize, desteklerinden dolayı Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner nezdinde tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Tercih edilen bir üniversiteyiz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nin tercih edilen bir üniversite olduğunu bir kez daha görmüş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “ÖSYM yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla, 3 bin 876 öğrenci Bartın Üniversitesi ailesine katılmaya hak kazandı. Genel doluluk oranının yüzde 94,31 olduğu Üniversitemizin, tercih edilen bir kurum olduğunu bir kez daha görmenin gururunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki ek yerleştirmelerle kontenjanlarımızın tamamı dolacaktır" dedi.

Rektör Uzun’dan ‘hoş geldiniz’ mesajı

Bartın Üniversitesi’ne yerleşen öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Rektör Uzun, “Yaptıkları tercihlerle ‘Bartın Üniversitesi ailesine’ katılma başarısı gösteren tüm öğrencilerimize ‘hoş geldiniz’ demek istiyorum. Bir yükseköğretim kurumu olarak en temel önceliğimiz, daima öğrencilerimizdir. Alanında yetkin akademik kadromuz, sürdüreceği bütün eğitim ve öğrenim faaliyetlerinde daima öğrencilerimizin yanında olacaktır. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de gelişimleri sağlanacaktır. Artık bu büyük ailenin bir üyesi olarak öğrencilerimizin, başarı çıtalarını daha da yukarılara taşıyarak, ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Öğrencilerimizi tekrardan kutluyor, Bartın Üniversitesi ailesine katılmalarından mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Kayıt işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Bartın Üniversitesi’ni kazanma başarısı gösteren öğrenciler için “2019-2020 Akademik Yılı Kayıt Kılavuzu” yayımlandı. Bartın Üniversitesi resmi internet sayfasından (w3.bartin.edu.tr) yayımlanan kılavuzla öğrencilere adım adım kayıt yapma aşamaları anlatılıyor.

E-devlet üzerinden kayıt yapacak öğrenciler; 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında, şahsen kayıt yapacak öğrenciler ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında Bartın Üniversitesi’ne kayıtlarını yapabilecekler.