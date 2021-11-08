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Ekonomi Bartın Üniversitesi personel alımına başladı
Ekonomi

Bartın Üniversitesi personel alımına başladı

Bartın Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 14:09:00 -
Bartın Üniversitesi personel alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

- Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “BARTIN ÜNİVERSİTESİ AĞDACI YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ/BARTIN” adresine evraklarını gönderecektir.

- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (378) 223 50 24, 0 (378) 223 50 18 ve 0 (378) 223 50 33 telefon numaraları, [email protected]

adresi ile Whatsapp İletişim hattında yardım alabilecektir.

Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi   8 Kasım 2021

Başvuru Başlangıç Tarihi        8 Kasım 2021

Son Başvuru Tarihi22 Kasım 2021 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi     1 Aralık 2021

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi         6 Aralık 2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesihttps://w3.bartin.edu.tr/

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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