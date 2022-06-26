Bartın Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan veya postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

- Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “BARTIN ÜNİVERSİTESİ AĞDACI YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ/BARTIN” adresine evraklarını gönderecektir.

- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (378) 223 50 24, 0 (378) 223 50 18 ve 0 (378) 223 50 33 telefon numaraları, [email protected] adresi ile Whatsapp İletişim hattından yardım alabilecektir.

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