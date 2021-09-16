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Ekonomi Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Bartın Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla bağlı birimlerine akademik kadro alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 13:37:00 -
Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvuracak adaylar son başvuru tarihi olan 30.09.2021 günü mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri ilanla duyurulan birimlere teslim etmeleri gerekiyor. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacak.

SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi:       16 Eylül 2021

Son Başvuru Tarihi:         30 Eylül 2021 (Mesai Bitimine kadar)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi     : 08 Ekim 2021

Giriş Sınavı Tarihi:  13 Ekim 2021

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi:        18 Ekim 2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi:         https://w3.bartin.edu.tr/

Üniversite zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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