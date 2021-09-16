Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Bartın Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla bağlı birimlerine akademik kadro alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvuracak adaylar son başvuru tarihi olan 30.09.2021 günü mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri ilanla duyurulan birimlere teslim etmeleri gerekiyor. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacak.
SINAV TAKVİMİ:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 16 Eylül 2021
Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2021 (Mesai Bitimine kadar)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 08 Ekim 2021
Giriş Sınavı Tarihi: 13 Ekim 2021
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 18 Ekim 2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: https://w3.bartin.edu.tr/
Üniversite zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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