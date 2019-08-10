0553 313 94 23

Bartın Üniversitesi öğrencisi Şennur Demir’den bir şampiyonluk daha

Bartın Üniversitesi öğrencisi, Milli Sporcu Şennur Demir, 5.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:15
Bartın Üniversitesi öğrencisi Şennur Demir’den bir şampiyonluk daha

Bartın Üniversitesi öğrencisi, Milli Sporcu Şennur Demir, 5. Uluslararası Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvası’nda 75 kiloda altın madalya kazandı.


Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği yüksek lisans öğrencisi, Milli Sporcu Şennur Demir başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şennur Demir, Bulgaristan’ın Botevgrad kentinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvası’nda tüm rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada, 75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Milli Sporcu Demir, Polonyalı rakibi Elzbieta Wojcik’i mağlup ederek altın madalya kazanmayı başardı.


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, başarılarından dolayı Şennur Demir’i kutlayarak “Şennur Demir, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Azmiyle aldığı başarılarla üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Son olarak, 5. Uluslararası Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvası’nda birinci olmayı başaran Demir’in başarılarını artırarak devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle, hedeflerine kararlı adımlarla yürüyen öğrencimiz, Milli Sporcumuz Şennur Demir’i bir kez daha tebrik ediyorum. Ayrıca ülkemiz sporuna değer katan şampiyon sporcularımızı yetiştirmek için yoğun gayret gösteren Spor Bilimleri Fakültemizin tüm hocalarını da yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:15
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rengiyle mest eden lohusa şerbeti yapımı
    1. Rengiyle mest eden lohusa şerbeti yapımı
    2. 'Garibanlara el uzatma zamanı'
    3. Pakistan Hindistan ile ticari..
    4. Malatya jandarmasından trafikte..
    5. Ticari araç elektrik direğine çarptı:..
    6. 'Şimdi kurban için bağış zamanı'
    7. Rusya'dan Keşmir'i ilhak eden..
    8. Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi..
    9. Kurban payı nedir? Kurban payı nasıl..
    10. Akar ve TSK'nin komuta kademesi KKTC'de
    11. Kuşadası’nda eğitimli köpekler ve..
    12. Kuşadası’nda mezarlıklar ziyaretçi..
    13. 7 saat süren kaçak kurbanlık..
    14. Menemen’de bayramlaşma merasimi
    15. Diyanet açıkladı! İl il Kurban Bayramı..
    16. Kurban ne zaman kesilir? Kurban..
    17. Yaşlı kadının çifte bayram sevinci
    18. AK Parti Menemen’den muhtarlara ziyaret
    19. Fıstık çalan çeteyi çökerten komutan..
    20. Kars’ta iki aile arasında yayla..
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti