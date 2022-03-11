Kar yağışı neredeyse tüm yurdu etkisi altına aldı. Pek çok ilde olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime ara verildi. Bartın Üniversitesi öğrencileri ise yüz yüze eğitime ara verilip verilmediğini araştırıyor.

Bartın üniversiteler tatil mi 11 Mart | Bartın üniversitesi bugün uzaktan eğitim var mı?

Bartın'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar 11 Mart Cuma günü tatil edildi. Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre gece boyunca kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "İl genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bartın Üniversitesinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Üniversitede merkez ve ilçe kampüslerinde yüz yüze eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, teorik derslerin tümünün çevrim içi olarak yapılacağı kaydedildi.