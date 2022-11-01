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Gündem Bartın maden faciası soruşturmasında yeni gelişme
Gündem

Bartın maden faciası soruşturmasında yeni gelişme

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında adliyeye sevk edilen 24 kişiden 8'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 03:55:00 - 2022-11-01 03:57:53
Bartın maden faciası soruşturmasında yeni gelişme

14 Ekim'de Amasra ilçesinde TTK'ya ait maden ocağında 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor. Soruşturmada TTK Amasra Müeessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme başmühendisi Mehmet Tural, 1. kartiye maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ile 2. kartiye maden mühendisi Levent Aydın, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu, emniyet mühendisi Şahan Kahraman ve işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 8 şüpheli, "birden çok kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın maden faciası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı 16 kişiden 4'üne adli kontrol

Adliyeye sevk edilen isimlerden elektromekanik baş mühendisi Serkan Özdoğan, jeoloji mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş, maden mühendisi Hidayet Gökdere, emniyet şefi Ferhan Güneş, idari ve mali işlerden sorumlu müessese müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan, 2. kartiye şefi Şenol Kaya, hazırlık şefi Selami Yeşilsu, sondaj şefi Tayfun Uça, maden mühendisi Recep Orhan, emniyet vardiya nezaretçisi Mustafa Olgun, elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş, elektrik servis şefi Onur Öztürk, makine mühendisi Şuayb Orhan, makine mühendisi Musa Adıyaman, gaz izleme maden teknikeri Mehmet Özdemir'in ifadeleri alındı. Şüphelilerden 9'u Cumhuriyet Savcılığınca diğer 7'si ise nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Mahkemece serbest bırakılan 7 kişiden 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri ve yurt dışı yasağı uygulandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1. kartiye vardiya nezaretçisi Umut Akgül'ün ise İstanbul'da tedavi gören bir yakınına refakatçilik yaptığı, ileriki süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi.

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