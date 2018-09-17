Bartın için sağanak yağmur uyarısı! 12.50-15.00 arasına dikkat
Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.17 Eylül 2018 Pazartesi 08:45
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bartın'da bugün 12.50-15.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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