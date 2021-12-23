Bartın 24 Aralık Cuma okullar tatil mi? Bartın okullar tatil mi?
Bartın hangi ilçelerde okullar tatil 24 Aralık | Kar yağışı sebebiyle Bartın’ın bazı ilçelerinde 23 Aralık Perşembe günü okullar tatil edildi. Öğrenciler 24 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Bartın’da yarın 24 Aralık Cuma okullar olacak mı?
Bartın’da yaşayanlar okulların kar yağışı sebebiyle yarın tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Bartın okullar tatil mi açıklama geldi mi?
Bartın 24 Aralık Cuma okullar tatil mi? Bartın okullar tatil mi?
24 Aralık Cuma günü Bartın’da okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz. Bartın’da 23 Aralık Perşembe günü okullar tatil edilmişti. Konu hakkında yapılan açıklama “Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir" İfadelerine yer verilmişti.