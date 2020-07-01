Bartholomeos'tan beyin yakan Ayasofya açıklaması

İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, dün Feriköy’de bulunan 12 Havariler Kilisesi’ndeki ayinden sonra, Ayasofya Camii hakkında açıklama yaptı. Yazılı bir metni önce Yunanca sonra da İngilizce okuyan Bartholomeos, ibadete açılması beklenen Ayasofya’nın çekişme nedeni olmaması gerektiğini söyledi.

Bartholomeos “Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, dünyada milyonlarca Hıristiyanı, İslam’a karşı çevirecektir. Oysa istenen şey birliktir” dedi.

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, Ayasofya’nın tüm insanlığa ait olduğunu söyleyen Bartholomeos “Türk halkı, bu anıtın evrenselliğini vurgulama sorumluluğuna sahiptir” diye konuştu.

Ayasofya’nın müze olarak, halklar ve medeniyetler arasında diyalog ve barış içinde birlikte varolmanın, Hıristiyanlık ile İslam arasında da karşılıklı hoşgörü ve dayanışma sembolü olduğunu belirten Bartholomeos, 2016’da dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e gönderdiği mektupta endişelerini izah ettiğini kaydetti.

Hristiyanların İslam'a bakış açısını Ayasofya'ya bağlayarak ilginç bir çıkış yapan Bartholomeos'un açıklamaları, kafalarda soru işaretlerine neden oldu.