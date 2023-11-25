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Dünya Barselona Belediyesi’nden “Helal olsun size” dedirten İsrail kararı! Huuu, bizim belediyeler nerede
Dünya

Barselona Belediyesi’nden “Helal olsun size” dedirten İsrail kararı! Huuu, bizim belediyeler nerede

Yeniakit Publisher
2023-11-25 12:18:00 -
Barselona Belediyesi’nden "Helal olsun size" dedirten İsrail kararı! Huuu, bizim belediyeler nerede

İspanya’nın ekonomik olarak en güçlü şehirlerinden Barselona, İsrail’le ilişkilerini askıya aldı.

İspanya’nın ekonomik olarak en güçlü şehirlerinden Barselona, İsrail’le ilişkilerini askıya aldı.

Barselona Belediye Meclisi’nin karar metninde, Gazze Şeridi’nde kalıcı bir ateşkese ulaşılana, Batı Şeria’da sivil halka uygulanan şiddet son bulana, Birleşmiş Milletler BM kararlarıyla Filistin halkının temel hakları güvenceye alınana kadar İsrail’le kurumsal ilişki kurulmayacağı belirtildi.

Kararda şöyle dendi: “Gazze Şeridi’ne sivil halkın, gıda, su, yakıt, ilaç, sağlık malzemesi gibi ihtiyaçlarını garanti edecek insani yardımların ulaştırılmalı, uluslararası insan haklarına aykırı olabilecek her türlü ekonomik ve finansman işlemleri durdurulmalı, Filistin topraklarındaki kolonileşme ve işgal sona erdirilmeli, kalıcı ve adil barış getirilmeli.”

‘Bu bir savaş değil, soykırım’

Belediye meclisindeki oturumda konuşan Barcelona en Comu lideri Ada Colau, “İnsan hakları saf tutarak savunulur, görmezden gelerek değil“ dedi.
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Geçen şubatta Colau Barselona belediye başkanıyken alınan kararda, İsrail’in Filistin’e karşı sistemsel ayrımcılık (apartheid) uyguladığı, uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1998’de Tel Aviv’le imzalanan kardeş şehir protokolü askıya alınmıştı.

28 Mayıs’ta yapılan yerel seçimlerin ardından belediye başkanı seçilen Jaume Colboni’nin inisiyatifiyle protokol yeniden yürürlüğe konulmuştu.

 

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