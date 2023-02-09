Barselona Belediyesi, Filistin'i savundu, işgal rejimi ile ilişkileri askıya aldı

Katalonya bölgesindeki bazı sivil toplum kuruluşların (STK) topladığı imzalara ve buradaki sol görüşlü siyasi partilerin çağrılarına cevap veren Barselona Belediyesi, "Barış için çalışmaya davet etmek için" işgalci İsrail ile resmi ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Barselona Belediye Başkanı Colau, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir mektup göndererek bu ülkeyle ilişkilerini kestiğini bildirdiğini söyledi.

Bazı STK'lerin temsilcileriyle birlikte basına açıklama yapan Colau, "israil makamlarının Filistin halkına yönelik sistematik insan hakları ihlallerine son verene ve uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler'in aldığı çeşitli kararların onlara yüklediği yükümlülüklere tam olarak uyana kadar Barselona Belediye Meclisinin İsrail ile kurumsal ilişkilerini askıya alma kararını Netanyahu'ya ilettiğini" ifade etti.

Barselona'nın amacının İsrail'e karşı diğer ülkelerdeki yerel kurumların "sessizliğini bozmak ve bunu teşvik etmek" olduğunu kaydeden Colau, "sistemsel ayrımcılığı sona erdirmek ve barış için çalışan Filistinli ve İsrailli kuruluşlarla çalışmalarına devam edeceklerini" vurguladı.

Barselona aldığı kararla, 1998 yılında Tel Aviv Belediyesi ile imzaladığı kardeş şehir protokolünü de askıya aldı.

Colau, "100'den fazla STK ve Barselona sakinlerinden toplanan 4 binden fazla imza ile bizden İsrail devleti ile ilişkileri kesmemiz istendi. Biz de bunu kabul ettik ve İsrail ile ilişkileri geçici olarak askıya aldık. Barselona kendini barışa adamış ve her zaman işbirliği köprülerine bağlı bir şehirdir" dedi.

İsrail devletine yönelik eleştirilerin asla Yahudi nüfusuna karşı ayrımcılık olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizen Colau, tepkilerinin bir halka veya bir dine değil bir hükûmete karşı olduğunu kaydetti.