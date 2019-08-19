Baroya kınama Akit’e büyük destek!

yeniakit.com.tr

2015 yılında yeniakit.com.tr’de yer alan bir yazıdan dolayı Küçükçekmece Savcılığı’nın gazetemiz Yeni Akit’in Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında 4,5 yıl hapis istemesi kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor. Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyen İzmir Barosu’nun suç duyurusunda bulunmasıyla yeniakit.com.tr’de yayınlanan bir yazı sebebiyle Karahasanoğlu hakkında ididaname düzenlenmesini sağladılar. Küçükçekmece Savcılığı, İzmir Barosu’nun suç duyurusu üzerine, Karahasanoğlu’nun 4.5 yıl hapsini istedi. Sosyal medyada bir araya gelen vatandaşlar ‘Akit susturulamaz’ etiketiyle on binlerce mesaj paylaşırken, basın meslek örgütleri de davaya tepki gösterdi.

“Özgürlük herkes için olmalı” başlığıyla Medya Derneği’nden yapılan açıklamada “Yeni akit Gazetesi’nin internet sitesinde 2015 yılında yayınlanan bir yazı dolayısıyla yaşanan gelişmeler, ülkemizdeki bazı kesimlerin özgürlük anlayışlarının sadece kendilerini mi kapsadığı sorusunu akla getirmiş durumda” denildi. “Gazetenin internet sitesinde 2015’te yayınlanan ve muhtemelen mahlas kullandığı için yazarı tespit edilemeyen bir yazı için Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu aleyhine açılması sağlanan 4.5 yıllık ceza davası, özgürlük deyince mangalda kül bırakmayanların gerçek yüzlerini ifşa eder nitelikte” denilen açıklamada, özgür basını susturmaya yönelik adımların yanlış olduğu belirtilerek “Olayın dikkat çekici tarafı, ilgili gazetenin internet sitesinde yayınlanan yazı ile ilgili ısrarlı suç duyurusunda bulunanlar arasında İzmir Barosu’nun da bulunması. Normalde ifade ve basın özgürlüğünü savunması gereken bir baronun, ideolojik olarak karşı olduklarının özgürlüklerine saygı göstermediğinin ispatı olan bu tavır, açıkça bir çifte standarttır” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlardan Akit'e büyük destek: #AkitSusturulamaz

Açıklamada şu satırlara yer verildi: “Sadece görüşlerine karşı oldukları gazeteye duydukları husumetten dolayı ısrarlı bir şekilde suç duyurusunda bulunanların talebi ile dava açılması, özgürlükler konusunda mesafe alınmadığından şikayet edenlerin, sadece kendilerini düşündüklerinin de göstergesi. Medya Derneği olarak, İzmir Barosu’nun ifade ve basın özgürlüğü hususunda gösterdiği çifte standardı kınıyor ve ifade ve basın özgürlüğü konusunda samimi olmaya davet ediyoruz.”

TGC sessiz kaldı

Skandal hapis talebine sol odakların tahakküm kurduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ise sessiz kaldı. Akit’e yönelik sindirme politikalarını daima sessiz kalarak destekleyen TGC, Karahasanoğlu’na yönelik hapis istemli dava karşısında sessizliğe büründü.

Özgür medya destek verdi

Sabah, Takvim, Ahaber gibi çok sayıda yayın organı, davayı “Ali İhsan Karahasanoğlu’na skandal hapis talebi” başlıklarıyla okuyucularına duyururken, sosyal medyada da on binlerce vatandaş 25 yılı aşkın bir süredir Hakk’ın ve halkın yanında duran Akit’in susturulamayacağını belirten paylaşımlar yaptı.