Baronlar yeni başkanını seçti! TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu

Haber Merkezi
Türkiye’nin bütün kaynaklarını sömürmelerine rağmen her zaman milletin ve milli iradenin tam karşısında, vesayetçilerin safında yer alan baronlar kulübü TÜSİAD’ın yeni başkanı, seçime tek aday olarak giren Ozan Diren oldu.

Türkiye’de her zaman vesayetin safında yer alan patronlar kulübü TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu. Bugün İstanbul'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında başkanlık seçimine tek aday olarak giren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ozan Diren, 165 oy alarak TÜSİAD’ın yeni başkan seçildi. Diren, 2026- 2027 döneminde görev yapacak.  TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı görevine ise Ömer Aras yeniden getirildi.

OZAN DİREN KİMDİR?

Ozan Diren, Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaparken, Türkiye’nin önde gelen içecek markalarından DİMES’in CEO’luğunu yürütmektedir.

DİMES’teki kariyerine üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirket bünyesinde farklı departmanlarda ve tüm kademelerde aktif görev aldı. Eğitim hayatını da eş zamanlı sürdüren Diren, 1997 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1999 yılında ABD’de University of Hartford’ta pazarlama alanında yüksek lisansını tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Finans İhtisas Programı’nı bitirdi.

Ozan Diren, 2024 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmekteydi.

