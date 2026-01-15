İşte Kara Kartal'ın yeni forveti.. An meselesi...
Beşiktaş, Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya gönderir göndermez yerini Napoli'den Lorenzo Lucca ile dolduracak.
Beşiktaş'ın transfer gündemi, transfer bombacısı Gianluca Di Marzio’nun iddiasıyla ışıldadı. Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Tammy Abraham, eski kulübü Aston Villa'ya dönmek için görüşüyor.
Abraham'ın ayrılığının gerçekleşmesi halinde Beşiktaş yönetimi B planını devreye sokacak. Hedefteki isim ise Napoli forması giyen 201 cm'lik dev kule Lorenzo Lucca.
Serie A ekibinin Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi alablmesi için elindeki bazı oyuncularla yollarını ayırması gerekiyor.
Siyah-beyazlılar da İtalyan forveti kadrosuna katarak Abraham'dan doğacak boşluğu dolduracak.
