  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hangi sabun hangi hastalığa iyi gelir? Ustaların sır gibi sakladığı 45 tane o sabun... Köpük sabun sağlıklı mı? Merkez Bankası rezervleri yükseldi Gaz sıkışması ve karın şişkinliği yaşıyorsanız çözümü çok basit olacak! Doğal tedavi: İlaçları rafa kaldıran yöntem Gazze’de insanlık can çekişiyor: Sessiz soykırımın bilançosu 71 bini aştı İşte Kara Kartal'ın yeni forveti.. An meselesi... Müthiş isim geliyor mu? Galatasaray’dan Lookman için Milano çıkarması! Süper Kupa'nın rövanşı... Para poşeti çöpe gitti çöp poşeti bankaya!
Spor
5
Yeniakit Publisher
İşte Kara Kartal'ın yeni forveti.. An meselesi...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İşte Kara Kartal'ın yeni forveti.. An meselesi...

Beşiktaş, Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya gönderir göndermez yerini Napoli'den Lorenzo Lucca ile dolduracak.

#1
Foto - İşte Kara Kartal'ın yeni forveti.. An meselesi...

Beşiktaş'ın transfer gündemi, transfer bombacısı Gianluca Di Marzio’nun iddiasıyla ışıldadı. Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Tammy Abraham, eski kulübü Aston Villa'ya dönmek için görüşüyor.

#2
Foto - İşte Kara Kartal'ın yeni forveti.. An meselesi...

Abraham'ın ayrılığının gerçekleşmesi halinde Beşiktaş yönetimi B planını devreye sokacak. Hedefteki isim ise Napoli forması giyen 201 cm'lik dev kule Lorenzo Lucca.

#3
Foto - İşte Kara Kartal'ın yeni forveti.. An meselesi...

Serie A ekibinin Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi alablmesi için elindeki bazı oyuncularla yollarını ayırması gerekiyor.

#4
Foto - İşte Kara Kartal'ın yeni forveti.. An meselesi...

Siyah-beyazlılar da İtalyan forveti kadrosuna katarak Abraham'dan doğacak boşluğu dolduracak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’
Gündem

Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan fenomen Rabia Karaca'nın savcılık ifadesi, belediye koridorlarını sarsacak cinsten..
Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp
Dünya

Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp

Suriye, Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın röportajını yayımlamayan Irak merkezli televizyona tepki gösterdi.

"Tayyip’in işi Allah’a kaldı" Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı
Gündem

“Tayyip’in işi Allah’a kaldı” Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı

1994’te İstanbul’u susuzluk ve çöp dağlarıyla Kerbela’ya çeviren CHP zihniyeti, aradan geçen onca yıla rağmen zerre ders almamış görünüyor; ..
Türkiye devreye girdi: İslam coğrafyasında Haçlı oyununa geçit yok!
Gündem

Türkiye devreye girdi: İslam coğrafyasında Haçlı oyununa geçit yok!

İran’da ekonomik sıkıntıları bahane ederek sokakları kan gölüne çeviren fitne ateşine karşı Türkiye harekete geçti. ABD Başkanı TRUMP’ın açı..
Lavrov'dan İran açıklaması!
Dünya

Lavrov'dan İran açıklaması!

Rusya-İran ilişkilerine ilişkin önemli açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hiçbir üçüncü tarafın Rusya-İran ilişkilerin..
İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon
Gündem

İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon

İstanbul'da şafak vakti düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda, aralarında voleybolcu Derya Çayırgan’ın da bulunduğu 13 kişi paketlendi. Yo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23