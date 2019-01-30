Barolar resmen kanunu çiğniyor

Türkiye’nin en büyük iki barosu Ankara ve İstanbul Barosu, göz göre göre suç işliyor. 2 yıldan fazla süreyle hapis cezası alanların mesleklerini icra edemeyecekleri Avukatlık Kanunu’nda belirtilmesine rağmen gündemdeki her konuyla ilgili muhalefet partisi gibi açıklamalar yapan, ideolojik bakışlarını gizlemeyen İstanbul ve Ankara Barosu, söz konusu kişiler ile ilgili hiçbir işlem yapmıyor. Silahlı terör örgütü adına suç işlemekten 3 yılı aşkın hapis cezası alan HDP’li Hasip Kaplan’ın İstanbul Barosu’nda, teröristbaşı Fetullah Gülen’in avukatlığını yapan firari Nurullah Albayrak’ın ise Ankara Barosu’ndaki kaydının halen aktif olduğu belirlendi. Millet ve adalet nezdinde tüm itibarlarını kaybedenleri “avukat” olarak tanımlamaya devam eden İstanbul ve Ankara Barosu’nun hak arayışı ve haksızlığa karşı başkaldırının vücut bulmuş hali olarak değerlendirilen “avukatlık” mesleğine ihanet ettiği ifade edildi.

3 yılı aşkın ceza aldı

İnternet sayfalarını siyasi bildirilerle dolduran, avukatlar üzerinde legal bir mafya düzeni kuran, hukuksal alanda kamu hizmeti verdiği iddia edilen barolar, TBMM’nin meşruiyetini tartışmaya açacak uygulamalara başvuruyor. Bir dönem başörtüsünün fiillen yasak olmadığı süreçte kanunları bypass eden İstanbul ve Ankara Barosu, TBMM’den çıkan kanunları tanımamaya devam ediyor. 2 yıldan fazla hapis cezası alan bir avukatın meslekten men edilmesinin yazılı olduğu Avukatlık Yasası’nı çiğneyen İstanbul ve Ankara Barosu’nun terör örgütü adına suç işleyen ve cezaları onanan isimlerin ‘avukat’ sıfatını silmediği belirlendi. “Terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütüne destek için hukuksuz eylem yapan gruba öncülük etmek” suçlamasıyla açılan davada 3 yıl hapis cezası çarptırılan Hasip Kaplan’ın İstanbul Barosu’nda halen avukatlık faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

Gülen’in sözcüleri halen avukat

Ankara Barosu’na kayıtlı olduğu öğrenilen teröristbaşı Fetullah Gülen'in firari avukatı Nurullah Albayrak’ın ise “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üyesi olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6 ay hapsi talep ediliyor. Albayrak'ın, sözde "Ankara avukatlarının imamı" olduğu iddianameye geçmişti. FETÖ elebaşısı Gülen’in bir süre avukatlığını yapan, yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasında da 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Abdulkadir Aksoy'un Ankara Barosu’nda kayıtlı olduğu belirtildi.

Baro başkanlığı gerekli görürse disipline gönderir

Gazetemize konuşan İstanbul Barosu Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Lütfiye Genco ise, “Ben disiplin kurulunda yeni görev aldım. Disiplin kurulunda dosyası olup olmadığını da bilmiyorum. Şikayetler önce baro başkanlığına yapılır. Baro başkanlığı gerekli görürse koğuşturma yapılması için disipline gönderir” dedi. Disiplin kurulunun mahkemenin kararını beklediğini kaydeden Genco, “Eğer bu yönde bir ceza davası varsa mutlaka vardır. Çünkü savcılık bildiriyor. İş yönetimde. Ceza davası olduğu için belki dosya büyük ihtimal disiplindedir. Disiplin kurulunda ceza mahkemesinin kararı bekleniyor. Karardan sonra da dosya incelenip kararı veriliyor. Mahkemelerden kararın örneği isteniyor zaten” ifadelerini kullandı.

Gülen’in yeğeni Danıştay baskınında rol oynamıştı

Alparslan Arslan’ı kışkırtarak Danıştay’ın baskınına neden olan Gülen'in tutuklu yeğeni avukat Kemalettin Gülen, İstanbul Barosu’nda aktif olarak yer alıyor. FETÖ’cü Gülen, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Terör örgütü propagandası gibi birçok suçtan cezaevinde bulunan HDP’li Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır Barosu’nda avukat olarak kaydının bulunduğu öğrenildi. Demirtaş'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Geçtiğimiz ay ise Selahattin Demirtaş’ın “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezası onandı.