Barolar haddini aştı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Avukat Bülent Demir, "Ali Erbaş hocamızı destekliyoruz ve avukatlığını da yapmaya hazırız” dedi. TÜRKAD Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı da, “Ortada bir eylemin kötülüğü vurgulanmıştır. Bu yaman çelişkinin tek nedeni vardır o da artık saklamaktan çekinmedikleri ve her fırsatta kustukları din düşmanlığıdır” şeklinde konuştu. Diyanet Birlik-Sen Başkanı Kenan Ak ise, “Allah’ın emirlerine karşı gelenler, Diyanet İşleri Başkanımız üzerinden İslam’a savaş açıyorlar. Erbaş Hocamız asla yalnız değildir” ifadelerini kullandı.