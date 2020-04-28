Barolar haddini aştı!
Ali Erbaş hakkında nefret söyleminde bulunduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunan sözde İnsan Haklar Derneği ve İstanbul Sözleşmesi’nden güç bulup sapkınların avukatlığına soyunan Ankara ve İzmir Barolarına tepki gösteren Hak-Der Genel Başkanı Avukat Bülent Demir, “İstanbul Sözleşmesini arkasına alan Ankara ve İzmir Barolarının haddini aşarak yaptıkları bu açıklamayı kabul etmiyorum.
Oğuzhan Gültekin Ankara
Avukat Bülent Demir, "Ali Erbaş hocamızı destekliyoruz ve avukatlığını da yapmaya hazırız” dedi. TÜRKAD Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı da, “Ortada bir eylemin kötülüğü vurgulanmıştır. Bu yaman çelişkinin tek nedeni vardır o da artık saklamaktan çekinmedikleri ve her fırsatta kustukları din düşmanlığıdır” şeklinde konuştu. Diyanet Birlik-Sen Başkanı Kenan Ak ise, “Allah’ın emirlerine karşı gelenler, Diyanet İşleri Başkanımız üzerinden İslam’a savaş açıyorlar. Erbaş Hocamız asla yalnız değildir” ifadelerini kullandı.