Barolar Birliği, mesleki sorunlara el atsın

RESUL EKREM ŞAHİN/ANKARA

Türkiye’de her seçim öncesi bir siyasi parti üyesi gibi girişimlerde bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun ana muhalefet partisi lideri gibi hareket etmesine hukukçular tepki gösteriyor. Akit’e konuşan Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı, baroların vazifesinin 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda açıkça belirtildiğini hatırlatarak, “Barolar Birliği’nin, doğrudan doğruya kendisini bir ana muhalefet parti yerine koyması, vazifesi değil” şeklinde konuştu.

Siyasetin içerisinde bir taraf gibi hareket etmesi doğru değil

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı, “Baroların vazifesi 1136 sayılı avukatlık kanunda açıkça ifade edilmiştir. Mesleğin ve meslektaşların sorunlarının özlük haklarına, mesleğin icrası gibi konularda doğrudan ilgilendirilmesi için vazifelendirilmiştir. Tabi güncel gelişmelere ilişkin fikir beyan etmesi normal bir durumdur. Ancak bunu yapıştaki maksat, öncelikle bir hukukçu sıfatıyla doğrudan objektif bir şekilde davranması elvermesi lazım. Bir baro başkanının siyasetin içerisinde bir taraf gibi davranması ve doğrudan bir muhalefetin unsuru gibi bir pozisyonda olması normal şartlarda olması gereken şey değildir. Bu bakımdan Barolar Birliği Başkanının bu çerçevede hareket etmesinin kabul edilebilir bir tarafı yok” diye konuştu.

Vesayet alanı açmaya çalışan oluşumlar dikkat

Sarı, “Türkiye’de vesayet merkezleri eliyle siyaseti baskılama süreci hep yapıla geldi. Fakat bu siyaseti baskılayan vesayet merkezlerinin çoğu, mecralarına çekildi ya da tasvir edildi. Ama son dönemde buradan kendisine bir vesayet alanı açmaya çalışan oluşumlar oluyor. Eğer barolar birliği böyle bir girişimi başlattıysa bu da kabul edilebilir bir durum değil. Aynı zamanda barolar birliği doğrudan doğruya kendisini bir ana muhalefet parti yerine koyması, barolar birliğinin vazifesi değil” ifadesini kullandı.