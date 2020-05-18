Barolar, Akit’e düşman terör örgütlerine kalkan

Mustafa Durmaz İstanbul

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden, polise kurşun sıkan, askere pusu kuran terör örgütü DHKP-C sempatizanlarını deşifre etmeye devam ediyoruz. PKK’lı teröristler tarafından kafası taşla ezilerek şehit edilen Yasin Börü, pusuya düşürülerek öldürülen Eren Bülbül ile ilgili tek bir kelime etmeyen İzmir, Aydın ve Adana Barosu, skandal açıklamaları ile DHKP-C’li teröriste ağıt yakan hakimleri sahiplendi. Akit’in her eleştirel haberinde mahkemeye koşan aynı barolar, teröristler için yapılan güzellemeleri “ifade özgürlüğü” olarak yorumladı.

Terör güzellemesi

İzmir Adliyesi’ni HDP’lilere teslim eden İzmir Barosu, terör sevici Ayşe Sarısu Pehlivan’a da sahip çıktı. Şehit düşen meslektaşları için bir tek kelime etmeyen ancak DHKP-C’nin avukatlığını yapanlar için açıklama üstüne açıklama yapan baro, militanlarla aynı dili kullanan hakimlere sahip çıkarak, “Ayşe Sarısu Pehlivan’ın ve Orhan Gazi Ertekin’in yanında olduğumuzu bildiriyoruz” ifadelerini kullandı.

PKK’ya hizmet eden HDP’li belediyelere kayyım atanmasından rahatsız olan, istihbarat mensuplarımızın ailelerinin deşifre edilmesinden rahatsız olmayan Adana Barosu ise hakim Pehlivan’ın teröristler için yaptığı güzellemelerden “bir mesaj” olarak bahsetti. Devlete kurşun sıkanlara övgüler dizen Ayşe Sarısu Pehlivan’ın yanında yer alan baro, “Ayşe Sarısu Pehlivan’ın yanında olduğumuzu beyan ediyoruz” açıklamasını yaptı.

DHKP-C için nöbet

Milliyetçi geçinen ancak polise kurşun sıkan DHKP-C’li militan avukatlar için bildiri üzerine bildiri yayınlayan Aydın Barosu da gerçek tıynetini bir kez daha ortaya koydu. DHKP-C’li terörist İbrahim Gökçek’e yönelik destek paylaşımlarının üzerini örtmeye çalışan baro, sayfalarca uzunluktaki açıklamasında, devlete meydan okuyan Ayşe Sarısu Pehlivan’ı savunmaya kalkarak şunları ifade etti:

“HSK’nın bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan’ı görevden uzaklaştırdığı öğrenilmiştir. Bir anne, bir kadın, dahası bir insan olarak ölümlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği için görevden uzaklaştırılmasını, bu tasarrufun yargıç bağımsızlığının ağır bir ihlali olarak değerlendirdiğimizi, Ayşe Sarısu Pehlivan’ın yanında olduğumuzu saygıyla duyuyoruz.”