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Gündem Baro başkanı, Metin Feyzioğlu'nu hedef aldı: Arkamızdan vurdu
Gündem

Baro başkanı, Metin Feyzioğlu'nu hedef aldı: Arkamızdan vurdu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun reform paketleri hakkında pozitif açıklamalar yapmasına İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 22:28:00 - 2021-04-10 22:37:03
Baro başkanı, Metin Feyzioğlu'nu hedef aldı: Arkamızdan vurdu

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na sert sözlerle yüklendi. Feyzoğlu'nun kendisini iktidara kanıtlayabilmek için bir çaba içerisinde olduğunu ifade eden Durakoğlu, "Barolar Birliği'nin kurumsal kimliğini bir tarafa bırakıyorum ama Metin Feyzioğlu tarafından arkadan vurulduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"Beni kullanıyorsun demektir"

"Program moderatörünün "Barolar Birliği neden bu halde?" sorusuna yanıt veren Durakoğlu, "Barolar Birliği Başkanı'nın ekseni kaydı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde ona karşı takındığı muhalif tavrı biliyoruz. Herkes biliyor ki üç yıl önceki Metin Feyzioğlu böyle değildi. Kendisi o dönemde bir iktidar dili kullanmıyordu. Bir şeyleri kendisini kanıtlayabilmek amacıyla abartacak bir noktaya getirmiyordu. Mesela bir yargı reformu sırasında avuçları patlarcasına alkışlamıyordu. Ya da İnsan Hakları Eylem Planı çıktığı zaman 'Bu bir devrimdir' gibi ifadeler kullanmıyordu. Ciddi bir eksen kayması var. Bu neden oldu, ne oldu bilmiyorum. Kişisel kariyer planlaması içerisine girersen, kendini siyasal iktidara karşı kanıtlayabilmek için kişisel beklentiler içerisine girersen beni kullanıyorsun demektir. İşte o noktadan itibaren beni ilgilendirir" dedi.

Konuk olduğu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, yöneltilen bir soru üzerine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"Feyzioğlu bizi arkadan vurdu"

Açıklamasının devamında "Dolayısıyla baroların temel işlevselliği olan hukuk devletini korumak, hukukun üstünlüğünü savunmak, insan hakları ihlallerine karşı çıkmak iktidar dili kullanarak yapılan bir şey değil" diyen Durakoğlu, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bunun işlevini yerine getiremeyecek hale gelmiş oluyorsunuz. Önemli olan nokta bu. Demokratik anlamda ya da hukuk devleti anlamında yaptığımız mücadelede kaybettik. Barolar Birliği'nin kurumsal kimliğini bir tarafa bırakıyorum ama Metin Feyzioğlu tarafından arkadan vurulduğumuzu düşünüyorum."

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