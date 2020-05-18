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Baro Başkanı Han’dan 19 Mayıs mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av Enver Han, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:59:15 -
Baro Başkanı Han’dan 19 Mayıs mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av Enver Han, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Han, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılını yaşamanın mutluluk ccoşku ve heyacını yaşadıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Verilen mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir" ifadelerini kullandı.


Han’ın mesajının devamında, "19 Mayıs’ta başlayan mücadelenin ışığında çağdaş, laik ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Türk gençliğinin Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyor; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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