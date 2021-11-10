Barlas'tan "Lütfü Türkkan sınır dışı edilsin" iması

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas çok konuşulacak bir yazıya imza attı. Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'la teröristbaşı Fetullah Gülen'i karşılaştıran Barlas, "Şimdi durup düşünelim, bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?" diye sordu. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla işbirliği yaptığı iddia edilen bazı Osmanlıların sınırdışı edildiğini hatırlatıp "Acaba yine böyle bir liste mi yapalım?" ifadelerini kullanan Barlas, Türkiye'nin düşmanlarına eskisinden farklı davranma zamanının geldiğini söyledi.

Türkkan partisinden ihraç edilmeli

Sabah gazetesi başyazarı, Lütfü Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, "Gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar bu yönde bir gelişme yok. Biz Türkiye olarak siyasette ve toplumsal hayatta rol alan isimlerin davranışlarını mutlaka değerlendirmeliyiz. Örneğin, Pensilvanya'da Amerikan himayesinde yaşayan Fetullah Gülen, Türkiye için ne düşünüyor? Aslında ne düşündüğüne değil ne yaptığına bakmak daha akılcıdır. Bu kişi Türkiye'nin istikrarına sürekli sabotaj yapıyor. CIA'dan aldığı destekle Türk yargısına, Türk ordusuna, Türk güvenlik güçlerine sürekli istikrarsızlık pompalıyor. Şimdi durup düşünelim, bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?" diye yazdı.

Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşıyorlar

1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla işbirliği yaptığı iddia edilen bazı Osmanlıların, 150'likler diye listelendiğini ve sınırdışı edildiğine işaret ederek, "Acaba yine böyle bir liste mi yapalım? Mesela, Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmine karşı sempatik davranan milletvekilleri 150'lik olmaya müstahak değiller midir?" sorusunu ortaya atan Barlas, yazısına şöyle devam etti:

"Kısacası, toplumsal hayatımızda rol alan ve açık açık Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar?

Bunlar hem topluma kötümserlik saçıyor hem de Türkiye'nin moralini bozuyorlar. Türkiye'nin düşmanları ile dostları aynı anda sanki kucak kucağa yaşamaktalar. Bu konuda eskisinden farklı davranmanın zamanı gelmiştir."