Barkodlar tarih oluyor! 2027 yılına kadar...

Yaklaşık 50 senedir kullanılan barkod, hemen hemen her ürünün ambalajında bulunuyor. Fakat bu barkodlar 2027'ye kadar daha yetenekli bir halefi olan QR tarzı 2D kodlarla değiştirilecek. Böylelikle tüketicilerin ürün hakkında kolay şekilde daha fazla bilgi edinmesi sağlanacak.

Hem yatay hem de dikey eksenlerde kodlanmış çok daha fazla bilgi tutabilen 2D versiyonlar, ince ve kalın dikey çizgilerle dolu barkodlara göre çok daha yetenekli bir yapıya sahip. Standart 12 haneli barkodun aksine, çok sayıda küçük, tek tek nokta içeren kare veya dikdörtgen gibi görünen 2D versiyonları (QR kodları bir versiyonudur), bir ürün hakkında çok daha fazla bilgiyi barındırabilir.

DonanımHaber'in haberine göre; QR tarzı 2D kodlar sayesinde mağazalar ürün geri çağırmalarına anında cevap verebilecek, hatalı ürünleri tespit edebilecek ve raflardan kaldırabilecek. Son kullanma tarihi yaklaşan gıdaları işaretleyebilecek ve süresi dolmadan önce indirim sunulabilecek. Tüketiciler ise içerikler, tarifler ve potansiyel alerjenlerden promosyon tekliflerine ve ürünün nasıl geri dönüştürüleceğine ilişkin bilgilere kadar her şey dahil olmak üzere bir dizi yararlı veriye çevrimiçi olarak ulaşabilecek.