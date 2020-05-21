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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:50:05 -
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 00.30 sıralarında Ereğli - Ulukışla Karayolunun 35. kilometresi Ereğli Makas Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 68 FA 448 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü M.K. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kurtarma çalışmalarının ardından araçtan çıkartılarak ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü M.K. hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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