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Gündem Bariyerler jilet gibi kesti! İki kişinin ayakları koptu
Gündem

Bariyerler jilet gibi kesti! İki kişinin ayakları koptu

İstanbul Kartal'da D-100 karayolunda meydana gelen kazada bariyerlerin ok gibi girdiği otomobildeki iki kişinin ayakları koptu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 06:35:00 -
Bariyerler jilet gibi kesti! İki kişinin ayakları koptu

Kaza gece saat 03.00 sıralarında İstanbul Kartal'da D-100 Karayolu Kartal Cevizli mevkii Ankara istikametinde oldu. Ahmet Kaan Aksu yönetimindeki 41 BU 129 plakalı otomobil, yerlerin de ıslak olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bariyer otomobilin sol tarafından ok gibi girerek şoför ve yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca'nın ayaklarını kopardı. Kaza sonucu iki kişi otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

 

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