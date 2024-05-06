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Yaşam Bariyer ve aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Yaşam

Bariyer ve aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-06 01:47:00 -

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda meydana gelen kazada 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, D-650 Karayolu Tuzla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Alperen Şimşek (22) idaresindeki 54 AKC 464 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak bariyer ve aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Ahmet Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şimşek’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, kaza yerine gelen gencin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İHA

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