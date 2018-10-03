THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Barışmak için taziye evine giden dernek başkanınını öldürdüler

Kayseri'de, dün akşam saatlerinde Rıfat Yıldırım (62) ve Şakir Barbaros (68) arasında geçen yonca balyası tartışmasında iddialara göre fenalaşarak ölen Rıfat Yıldırım'ın yeğeni Cezmi Yıldırım (47) bugün taziyeye gelen Şakir Barbaros'un kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u (65) tabanca ile vurarak öldürdü.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:21
Barışmak için taziye evine giden dernek başkanınını öldürdüler

Kayseri'de Merkez Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi Pınar Sokakta dün saat 21.00 sularında yaşanan olayda, Rıfat Yıldırım (62) ile Şakir Barbaros (68) arasında iddiaya göre, yonca balyası yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada rahatsızlanan Yıldırım, yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ı Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan talihsiz adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Şakir Barbaros, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay sonrası bugün Şakir Barbaros'un kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, aileler ile barışmak için Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle'de bulunan taziye evine giderek, başsağlığı diledi. Bu sırada Barbaros'un taziyeye gelmesine sinirlenen Rıfat Yıldırım'ın yeğeni Cezmi Yıldırım, Barbaros'u tabancayla vurup, yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Barboros'u Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Barbaros hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cezmi Yıldırım ise kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak, Yıldırım'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:21
  1. Ağrı
  2. Kayseri
  3. Cinayet
  4. Taziye evinde öldürdüler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu'nun yeni belediye başkanı belli oldu!
    1. Altınordu'nun yeni belediye başkanı..
    2. Kime çekti ki bu bebek?
    3. Yediemin otoparkında binlerce..
    4. Sözleşmelerde TL dönemi! İşte geçerli..
    5. Hırçınlığı duyma zorluğundan olabilir
    6. Giresun'da çıkan yangında 1 kişi..
    7. Avrupa Parlamentosu'ndan emisyon..
    8. "6 futbolcu maçları boykot ediyor!"
    9. Terör örgütü yardım isteyenleri böyle..
    10. Eski IMF Başkanı Rodrigo Rato'ya 4,5..
    11. Hatay’da 30 bölge özel güvenlik bölgesi
    12. Sınır ötesi tezkeresi meclisten geçti!
    13. Denizli: Terim ve Güneş ile güzel bir..
    14. Selahattin Demirtaş'ın 'bilirkişi'..
    15. Başbakan Theresa May yine dans etti!
    16. UEFA'dan Manchester United-Valencia..
    17. Domuz gribinin hortladığı ülkede bir..
    18. Vladimir Putin ona çok sert çıktı:..
    19. NATO'dan Rusya'ya uyarı geldi:..
    20. NATO'dan dikkat çeken Rusya açıklaması!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu