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Yerel Barışmak için bir araya gelen aileler arasında kanlı çatışma
Yerel

Barışmak için bir araya gelen aileler arasında kanlı çatışma

Mersin'in Tarsus ilçesinde barışmak için bir araya gelen 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 23:17:00 -
Barışmak için bir araya gelen aileler arasında kanlı çatışma

Olay, ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi 1747. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden kavga eden tarafları barıştırmak isteyen mahalle sakinleri, tarafları bir araya getirdi. Burada yine tartışan taraflar kavgaya tutuştu. Kavgada Vedat Ş., Hakan Ş., Ali Ş. ve Halil Ş. ile karşı grupta bulunan Yusuf Ş., Şahin Ş., Davut Ş. ve Selim Ş. birbirine girdi. Karşılıklı birbirlerine tabanca ve tüfek ile ateş etmeleri sonucu olarak Ali Ş. isimli şahıs ağır şekilde yaralandı. Kavgada mahalle sakinlerinden 8 kişi daha yaralandı. Savaş alanına dönen sokağa polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Ali Ş. isimli şahıs ve diğer yaralılar Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ali Ş.'nin hayati tehlikesi devam ederken, diğer 8 yaralanın durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Mahallede geniş tedbir alan polis ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş ve dolu kovan buldu. Mahalleyi ablukaya alan polis kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilişkisi olan 2 kişiyi de yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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