Barış Yarkadaş'tan 'eğlence mekanı' provokasyonu!

Yeniakit.com.tr

Dünya ile birlikte Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüsle mücadele sürecini sabote etmekten başka hiçbir söylemine rastlanmayan CHP'li Barış Yarkadaş, bar ve pavyonların kapalı olması üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.

Yeri geldiğinde camilerin ibadete kapatıldığını gözardı ediyorlar!

Koronavirüsle mücadele sürecinin en başından beri herşeye itiraz etmeyi kendilerine misyon edinenler, şu günlerde de adına 'eğlence merkezi' dedikleri bataklıklar üzerinden AK Parti iktidarını hedef almayı sürdürüyor. Onlardan birisi de TV 100 canlı yayınında konuşan CHP'li Barış Yarkadaş oldu. Yeri geldiğinde camilerin ibadetin kapatıldığı süreci göz ardı eden CHP'li Yarkadaş, kadın sömürüsünün bir numaralı adresi bar ve pavyonların kapalı kalmasına isyan etti. Sözde kadın hakkı savunuculuğunda en ön safta yer alan Yarkadaş ve benzeri kişilerin ikircikli tutumları, kamuoyunda tepki ile karşılanırken, onlar ise AK Parti iktidarını 'Yaşam biçimlerine müdahale etmekle' suçluyor. Dinen haram olması umrunda olmasa da aklı selim hiçbir insanın önermeyeceği, insan sağlığına zararı, çok güvendikleri 'Bilim' çevrelerince de ıspatlanmış olan alkolün, canlı yayınlarda gündeme getirilmesi şaşkınlıkla karşılanıyor.

İkiyüzlü tavırlarına tepki yağıyor!

Bugüne kadar, bar ve pavyon adı verilen mekanlardaki kadın sömürüsüne ilişkin bir tek itirazına rastlanmamış CHP'li Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında bu mekanların açılması için deyim yerindeyse ateş püskürdü. Önceki gün Mustafa Demirkan Hoca'yı hayali bir haber kaynağı ile hedef alan CHP'li Yarkadaş, bugün de ürettiği hayali kaynaklarla 'eğlence merkezleri'ni işleten kişilerin avukatlığına soyundu. Haftasonları sokağa çıkma kısıtlamasının Pazar günü ile sınırlandırılmasına rağmen hala 'tekel bayileri haftasonları alkol satamıyor' yalanını da öne süren Barış Yarkadaş, sosyal mesafenin hiçbir önlemle sağlanamayacağını çok iyi bildiği pavyon, bar ve benzeri mekanların açılmasını gündeme getirdi.