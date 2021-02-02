Barış Yarkadaş, moderatör Hacır'ı duymamazlıktan geldi: Rektör Bulu'dan KRT stüdyosundakileri şaşkına çeviren Kılıçdaroğlu yorumu

KRT canlı yayınına Boğaziçi Üniversitesi'nin önünden bağlanan Barış Yarkadaş, Prof. Dr. Melih Bulu'ya yakın bir arkadaşı ile görüştüğünü iddia etti. Yarkadaş'ın aktardığına göre Prof. Bulu, Yarkadaş'ın arkadaşına şunları söyledi:

"Twitterda yazıldığı gibi yardımcı atayamadım değil. Bir yardımcı atadım. Göreve başladı ama yardımcımın kapısına 'utanman yok mu? yazısı asmışlar. Dün eğer polis gelmeseydi öğrenciler beni rehin alabilirdi."

'Kılıçdaroğlu da CHP'ye atandı, istifası istenince istifa etti mi?'

"Ben görevimin başındayım. Çalışıyorum, çalışmaya da devam edecceğim. Ben bir bürokratım. Beni buraya Cumhurbaşkanı atadı. Görevimin başındayım. Sayın Kılıçdaroğlu da atandı. Kılıçdaroğlu'nun da istifası istendi. O istifa etti mi?"

Yarkadaş, Hacır'ı duymamazlıktan geldi

Gürkan Hacır, Yarkadaş'a 'Kemal Kılıçdaroğlu ile ne alakası var?' diye sordu. Canlı yayına uzaktan bağlanan Barış Yarkadaş ise Hacır'ı duymamazlıktan geldi.