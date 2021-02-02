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Gündem Barış Yarkadaş, moderatör Hacır'ı duymamazlıktan geldi: Rektör Bulu'dan KRT stüdyosundakileri şaşkına çeviren Kılıçdaroğlu yorumu
Gündem

Barış Yarkadaş, moderatör Hacır'ı duymamazlıktan geldi: Rektör Bulu'dan KRT stüdyosundakileri şaşkına çeviren Kılıçdaroğlu yorumu

KRT canlı yayınına katılan Barış Yarkadaş'ın Prof. Dr. Melih Bulu'ya ilişkin açıklamaları stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Moderatör Gürkan Hacır, hoşuna gitmeyen sözleri kesmek isteyince canlı yayına uzaktan bağlanan Barış Yarkadaş 'duymuyorum' numarası çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 22:19:00 - 2021-02-02 22:28:13

KRT canlı yayınına Boğaziçi Üniversitesi'nin önünden bağlanan Barış Yarkadaş, Prof. Dr. Melih Bulu'ya yakın bir arkadaşı ile görüştüğünü iddia etti. Yarkadaş'ın aktardığına göre Prof. Bulu, Yarkadaş'ın arkadaşına şunları söyledi:

"Twitterda yazıldığı gibi yardımcı atayamadım değil. Bir yardımcı atadım. Göreve başladı ama yardımcımın kapısına 'utanman yok mu? yazısı asmışlar. Dün eğer polis gelmeseydi öğrenciler beni rehin alabilirdi."

'Kılıçdaroğlu da CHP'ye atandı, istifası istenince istifa etti mi?'

"Ben görevimin başındayım. Çalışıyorum, çalışmaya da devam edecceğim. Ben bir bürokratım. Beni buraya Cumhurbaşkanı atadı. Görevimin başındayım. Sayın Kılıçdaroğlu da atandı. Kılıçdaroğlu'nun da istifası istendi. O istifa etti mi?"

Yarkadaş, Hacır'ı duymamazlıktan geldi

Gürkan Hacır, Yarkadaş'a 'Kemal Kılıçdaroğlu ile ne alakası var?' diye sordu. Canlı yayına uzaktan bağlanan Barış Yarkadaş ise Hacır'ı duymamazlıktan geldi.

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