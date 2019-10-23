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Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular

Hindistan, Barış Pınarı Harekatı ve Pakistan ile yakın ilişkileri bahane ederek Türkiye'ye çift kullanımlı savunma ürünleri ve malların ihracatını durdurma kararı aldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:12
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular

Hindistan’ın, Pakistan’la askeri işbirliğini artırdığı gerekçesiyle Türkiye’ye patlayıcı madde ve fünyeler dahil olmak üzere çift kullanımlı savunma ürünleri ve malların ihracatını durdurduğu belirtildi. Hindistan’ın Barış Pınarı Harekatı konusunda endişelerini dile getirdiği de aktarıldı.

Economy Times gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hindistan'da Türkiye'ye patlayıcı madde ve fünyeler dahil olmak üzere çift amaçlı savunma ürünleri ve malların ihracatına yönelik izinler artık verilmiyor ve yakın zamanda da bu izinlerin verilmesi düşük ihtimal.

Durumun nedeni olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir'e yönelik açıklamaları ve Ankara'nın İslamabat'a yönelik silah sevkiyatındaki artış gösterildi.

Hindistan'dan Türkiye'ye yapılan savunma ürünlerinin ihracat hacmi küçük, ancak inşaat ve madencilik faaliyetlerinde kullanılan ateşleme fitili ve patlayıcı maddeler gibi çift amaçlı malların, ikili ticari ilişkilerde önemli bir yeri var.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:12
  1. Ankara
  2. Hindistan
  3. Pakistan
  4. Türkiye
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. Economy Times
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. Keşmir

YORUM YAZ

  • talimat almislartalimat almislar15 sa önce
    talimat inonistler/israil'den dir
  • MHPMHP15 sa önce
    Yerli ve milli degilmiydi bunlar ?
  • dürüstdürüst16 sa önce
    Pakistan gibi gerçek bir dost için savaşa girmeye bile değer,Hindistanınvereceği malzemeden daha iyisini yapacağımıza kalpten inanıyorum.
  • konyalıkonyalı17 sa önce
    Bunlar zaten aç degilmi biz ne alıyormusuk bunlardan 
  • KerimKerim17 sa önce
    Hindistan ekonomisi israil'in etkisi altında Yahudi şirketleri orada büyük yatırımlar yapıyorlar. Biz ne yaparsak yapalım Hindistanla iyi geçinemeyiz.
  • Tata TongaTata Tonga17 sa önce
    Hindistan'dan bile askeri ürün alıyormuşuz

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