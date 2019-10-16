Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk şehidimizin babasından mesaj var: Tek yumruk olarak dünyaya cevap vermeliyiz

Taha Emre Özdemir Ankara

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi Ahmet Topçu'nun babası Fevzi Topçu birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Türkiye Cumhuriyeti Türk Bayrağı'nın altında kim olursa olsun hain olmadığı sürece bizim vatandaşımız ve kardeşimizdir. Acımız çok büyük, bir tarafımız kırık ama düşmanımıza aman vermeyeceğiz. Hep birlikte el ele tutuşup tek yumruk olarak dünyaya ders vermemiz lazım. Biz eğer böyle zamanda yan yana olmazsak o zaman yıkılırız. Baştaki giderse ayak zaten kendiliğinden gider." ifadelerini kullandı.

'Tek yürek olarak terör belasından kurtulmalıyız'

Gelecek nesillere güçlü bir devlet bırakmamız gerektiğini hatırlatan şehidimizin babası, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz atalarımızdan bayrağımızı aldık. Geriden gelen nesillerimize de bayrağı biz vereceğiz. Biz ülkemizi güçlü olarak onlara teslim edelim ki onlar da arkalarından gelen nesile versinler."

"Benim ciğerim yanıyor ama bu evlat hepimizin. Herkesin başı sağ olsun. Yetkililerimizden Allah razı olsun. Yanımda oldular. Hepimiz istiyoruz ki başka Mehmetçikler ölmesin. Tek yürek tek bilek olursak terör belasını önleyebiliriz."

Mamak İlçe Belediyesi tarafından şehidimizin baba evine kurulan taziye çadırında acılı baba Fevzi Topçu'ya destek veren Mamak ilçe Belediye Başkanı Murat Köse de "Ahmet'imiz tüm Türkiye'nin evladı." diyerek şu mesajları verdi:

'Biz bu topraklarda kanımızla var olduk'

"Barış Pınarı Harekatı belki de bugüne kadar teröre yönelik gerçekleştirilmiş en kapsamlı harekat. Rab'bim Mehmetçiğimize güç versin. Biz bu topraklarda hep canımızla kanımızla var olduk. Bayrağımızın kırmızısı o rengi kanımızdan almıştır."

"Suriye'de tüm dünyanın gözü önünde bir savaş yaşanıyor. Orayı ateş çemberine çevirdiler. Binlerce kilometre uzaktan gelerek kardeşlerimizle aramıza girmeye çalıştılar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Türkiye olarak her türlü rengi ile beraber ordumuzun ve devletimizin yanındayız."

'Suriye topraklarına bizim aracılığımızla huzur gelecek'

"Bugün meclisimizde AK Parti, CHP ve MHP gruplarıyla teröre karşı ortak bir deklarasyon yayınladık. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Rab'bim inşallah o topraklara da bizim aracılığımızla huzur getirecek."

"Burada da şehidimizin ailesinin yanındayız. Onunla beraber acısına ortak olmaya çalışıyoruz. Ahmet artık bizim de evladımız. Ölüm acısı tabii ki çok farklı ama şehitliğin de İslam'da en üst makam olduğunu biliyoruz. Ruhları şad olsun inşallah."