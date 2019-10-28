Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: Şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn/Suriye bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, şehit Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için başsağlığı mesajı yayımladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" denildi.