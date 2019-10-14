0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı'nda iki yeni hedef!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda 6. güne girilirken meskun mahal operasyonları da başladı. Fırat'ın batısında da askeri hareketlenme yaşandığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç ve Ayn El Arap (Kobani) için hazırlık yaptığı ifade edildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 15:28
Barış Pınarı Harekatı'nda iki yeni hedef!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 6’ncı gününe girdi. Telabyad ve Rusulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki kent arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG’den arındırılmasına devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, “Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu” ifadelerini kullandı.

6 günde neler oldu?

Savaş uçakları ve sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile terör hedeflerinin ateş altına alınmasıyla başlayan harekatta, Türk askerleri karadan Fırat’ın doğusuna giriş yaptı. Sivillerin zarar görmemesi için titizlikle yürütülen harekat sırasında teröristler sınır hattındaki Suruç, Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye’nin Cerablus, El Bab ve Azez kentlerine de roket ve havanlı saldırılar düzenlendi.

652 havan ve roketin atıldığı saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 18 sivil şehit oldu, 147 kişi ise yaralandı. Havan ve roketli saldırıların ardından topçu birlikleri, teröristlerin atış yaptığı alanları obüs atışları ile imha etti.

2 askerimiz şehit oldu, 550 terörist etkisiz hale getirildi

6’ncı gününe girilen Fırat’ın doğusundaki harekatta 2 asker şehit oldu, 147 asker ise yaralandı. Aynı süreçte teröristler tarafından Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Azez kentine yönelik düzenlenen saldırıda da 2 asker şehit oldu. Harekatın başından bu yana yapılan çatışmalar ve bombardımanda ise 550 terörist etkisiz hale getirildi.

2 ilçe ile 62 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezleri ile Suluk beldesi ve 62 köy terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarıldı. Özelikle dün öğle saatlerinde doğu ve batısından giriş yapılan Akçakale’nin karşısındaki Telabyad, kısa sürede terör örgütlerinden arındırılarak özgürleştirildi. Teröristlerin büyük bölümünün kaçtığı, kalanların ise etkisiz hale getirildiği Telabyad’da siviller işgalci PKK/YPG’den kurtulmanın sevincini yaşadı. Telabyad’ın özgürlüğüne kavuşmasının ardından Akçakale’de de Türk ve Suriyeliler kutlama yaptı.

Meskun mahal operasyonu başladı

Yerli ve milli üretim silah ve mühimmatların kullanıldığı harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Telabyad’da kimsenin zarar görmemesi için meskun mahal operasyonuna da başlandı. Tespit edilen sığınak ve tünellerin imha edildiği Telabyad’da tüm ev ve sokaklar da tek tek tuzaklanmış patlayıcıya karşı kontrol ediliyor. TSK’nın meskun mahale yönelik operasyonlarını sürdürdüğü Tel Abyad’ın birkaç gün içerisinde tamamen güvenli hale getirildiğinin ilan edileceği belirtildi. Bu arada olası saldırı ve sızma girişimine karşın Tel Abyad’ın doğu, batı ve güneyinde de güvenlik güçlerinin her türlü önlemi aldığı belirtildi. Öte yandan Tel Abyad’ın güneyindeki bazı noktalarda tespit edilen teröristler ve mevzilerinin sınır birlikleri tarafından ateş altına alınmasına devam ediliyor.

Harekat genişleyecek

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’nın kurtarılan Tel Abyad’ın doğu ve batısına ilerleyişi devam ediyor. Genişleyerek devam eden harekatta yeni hedefin Tel Abyad’ın doğusundaki Ayn El Arap (Kobani) ve Münbiç olduğu belirtiliyor. Dün geceden itibarenÖzgür Suriye Ordusu’nun zırhlı araçlarla Münbiç etrafını kuşatmaya başladığı bildirildi. Münbiç’in alınmasıyla, terör örgünün Fırat Nehri batısından tamamen çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Sınıra asker ve araç sevkiyatı

Askeri hareketliliğin devam ettiği Suriye sınırına asker ve araç sevkiyatı da devam ediyor. Sabah saatlerinde de Şanlıurfa yönünden gelen TSK’ya ait zırhlı araçlar Tel Abyad ve Resulayn hattına yönlendirildi. Sınır hattına ulaşan birliklerin Suriye tarafına geçiş yaparak TelAbyad ve Resulayn bölgesinde devam eden operasyona katılacağı belirtildi.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 15:28
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. Fırat Kalkanı Harekatı
  4. Fırat Kalkanı
  5. Zeytin Dalı Harekatı
  6. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barış Pınarı Harekatı'na destek vermişti! Roma'dan Cengiz Ünder kararı
    1. Barış Pınarı Harekatı'na destek..
    2. İşe iade hakkından yararlanabilmek..
    3. Erbakan'dan tepki: O koltuğa nasıl..
    4. Barış Pınarı Harekatı'nda iki yeni..
    5. Resen soruşturma nedir?
    6. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na soruşturma..
    7. Fransa-Türkiye maçı öncesi duyurdu!..
    8. Haseke ve Kamışlı'da kritik gelişme!..
    9. Diyarbakır’da HDP’lilerden küstah..
    10. AB'den skandal Türkiye çağrısı
    11. Harekatta ATAK neden kullanılmıyor?..
    12. Milli yıldız futbolu bıraktığını duyurdu
    13. Kremlin'den 'Rusya ve Türkiye çatışır..
    14. Teröristlerden ABD’ye son çağrı! ‘Bizi..
    15. İhsan Şenocak'tan Celal Şengör'e:..
    16. Türkiye'yi savunmaktan aciz! YPG..
    17. Astıkları bayraklar da işe yaramadı!..
    18. Denizli'de kuduz karantinası
    19. Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20. İrfan Can Kahveci'den harekata dil..
    21. MASAK'tan DEAŞ'a darbe! İllegal para..
    22. 18 yaşın altındakilere sigorta geçerli..
    23. Türkiye'ye tehditler savurmuştu! O..
    24. İstanbul'da zincirleme trafik kazası!..
    25. Fransa’dan küstah çağrı
    26. 3600 ek gösterge emekli nasıl olur
    27. Arap Birliği'nde 'Barış Pınarı'..
    28. Hulusi Akar'dan İyi Parti sürprizi
    29. Bu fotoğraf korku saldı! Fransa'da..
    30. NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!