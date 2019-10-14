Barış Pınarı Harekatı'nda iki yeni hedef!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 6’ncı gününe girdi. Telabyad ve Rusulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki kent arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG’den arındırılmasına devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, “Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu” ifadelerini kullandı.

6 günde neler oldu?

Savaş uçakları ve sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile terör hedeflerinin ateş altına alınmasıyla başlayan harekatta, Türk askerleri karadan Fırat’ın doğusuna giriş yaptı. Sivillerin zarar görmemesi için titizlikle yürütülen harekat sırasında teröristler sınır hattındaki Suruç, Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye’nin Cerablus, El Bab ve Azez kentlerine de roket ve havanlı saldırılar düzenlendi.

652 havan ve roketin atıldığı saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 18 sivil şehit oldu, 147 kişi ise yaralandı. Havan ve roketli saldırıların ardından topçu birlikleri, teröristlerin atış yaptığı alanları obüs atışları ile imha etti.

2 askerimiz şehit oldu, 550 terörist etkisiz hale getirildi

6’ncı gününe girilen Fırat’ın doğusundaki harekatta 2 asker şehit oldu, 147 asker ise yaralandı. Aynı süreçte teröristler tarafından Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Azez kentine yönelik düzenlenen saldırıda da 2 asker şehit oldu. Harekatın başından bu yana yapılan çatışmalar ve bombardımanda ise 550 terörist etkisiz hale getirildi.

2 ilçe ile 62 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezleri ile Suluk beldesi ve 62 köy terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarıldı. Özelikle dün öğle saatlerinde doğu ve batısından giriş yapılan Akçakale’nin karşısındaki Telabyad, kısa sürede terör örgütlerinden arındırılarak özgürleştirildi. Teröristlerin büyük bölümünün kaçtığı, kalanların ise etkisiz hale getirildiği Telabyad’da siviller işgalci PKK/YPG’den kurtulmanın sevincini yaşadı. Telabyad’ın özgürlüğüne kavuşmasının ardından Akçakale’de de Türk ve Suriyeliler kutlama yaptı.

Meskun mahal operasyonu başladı

Yerli ve milli üretim silah ve mühimmatların kullanıldığı harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Telabyad’da kimsenin zarar görmemesi için meskun mahal operasyonuna da başlandı. Tespit edilen sığınak ve tünellerin imha edildiği Telabyad’da tüm ev ve sokaklar da tek tek tuzaklanmış patlayıcıya karşı kontrol ediliyor. TSK’nın meskun mahale yönelik operasyonlarını sürdürdüğü Tel Abyad’ın birkaç gün içerisinde tamamen güvenli hale getirildiğinin ilan edileceği belirtildi. Bu arada olası saldırı ve sızma girişimine karşın Tel Abyad’ın doğu, batı ve güneyinde de güvenlik güçlerinin her türlü önlemi aldığı belirtildi. Öte yandan Tel Abyad’ın güneyindeki bazı noktalarda tespit edilen teröristler ve mevzilerinin sınır birlikleri tarafından ateş altına alınmasına devam ediliyor.

Harekat genişleyecek

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’nın kurtarılan Tel Abyad’ın doğu ve batısına ilerleyişi devam ediyor. Genişleyerek devam eden harekatta yeni hedefin Tel Abyad’ın doğusundaki Ayn El Arap (Kobani) ve Münbiç olduğu belirtiliyor. Dün geceden itibarenÖzgür Suriye Ordusu’nun zırhlı araçlarla Münbiç etrafını kuşatmaya başladığı bildirildi. Münbiç’in alınmasıyla, terör örgünün Fırat Nehri batısından tamamen çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Sınıra asker ve araç sevkiyatı

Askeri hareketliliğin devam ettiği Suriye sınırına asker ve araç sevkiyatı da devam ediyor. Sabah saatlerinde de Şanlıurfa yönünden gelen TSK’ya ait zırhlı araçlar Tel Abyad ve Resulayn hattına yönlendirildi. Sınır hattına ulaşan birliklerin Suriye tarafına geçiş yaparak TelAbyad ve Resulayn bölgesinde devam eden operasyona katılacağı belirtildi.