Barış Pınarı Harekatı'na destek vermişti! Roma'dan Cengiz Ünder kararı İtalya Serie A ekiplerinden Roma, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder ile ilgili kararını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek veren Cengiz Ünder'le ilgili kararını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek veren Cengiz Ünder, İtalya'da tartışma konusu oldu. Roma forması giyen Ünder, asker selamı verdiği fotoğrafı Türk bayrağı emojisiyle sosyal medya hesabında paylaşmıştı. ​İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın, Ünder'le alakalı bir yaptırımın olmayacağı belirtildi.

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