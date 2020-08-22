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Aktüel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı: 3 yaralı
Aktüel

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:39:05 -
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı: 3 yaralı

TEL ABYAD (AA) - Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü motosikletle düzenlen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak etti.

Belde merkezindeki mezarlığın yakınında düzenlenen terör saldırısı sonucunda 3 sivil yaralandı.

Yaralılar bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi.

Saldırının meydana geldiği noktaya intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

SMO'ya bağlı güvenlik güçleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda bu ay Rasulayn ilçesi ile Mebruke ve Suluk beldelerinde 4 terör saldırısı önlenmişti.

YPG/PKK'nın son günlerde SMO'nun kontrolündeki yerleşim yerlerinde bomba yüklü araçları infilak ettirerek eylemler düzenlemesi dikkati çekiyor.

Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesi, harekat kapsamında 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

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