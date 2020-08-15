Barış Pınarı Harekatı bölgesinde satranç turnuvası

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Rasulayn ilçesinde, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, SUDKOM Gençlik ve Spor Koordinatörlüğünce ilçede satranç turnuvası düzenledi. Gençlerin katıldığı turnuva, final karşılaşmasıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, turnuvaya katılanlara satranç takımı ile çeşitli hediyeler verdi.

Gençler, turnuvanın düzenlenmesinden dolayı Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e teşekkür etti.