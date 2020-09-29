Barış Pınarı Harekatı bölgesinde saldırı girişimi! Olası faciayı MİT ve SMO engelledi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçlerince fark edilen bomba yüklü bir motosiklet, sivillerden uzak bir noktaya götürülerek imha edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kalan Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde olası bir facianın önüne geçti.
MİT ve SMO'dan işbirliği
Edinilen bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü bir motosiklet tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçlerinin ortak çalışması sonucu, üzerinde bomba yüklü motosiklet güvenlik tedbirleri alınarak sivillerden uzak bir noktaya götürüldü. Motosikletteki düzenek, bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.
Olası facianın önüne geçildi
MİT ve SMO'ya bağlı güvenlik güçlerinin işbirliği sonucu terör saldırısı önlenip olası bir facianın önüne geçilirken, bomba yüklü motosikletin sahibi yakalandı.