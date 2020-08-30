  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde motorlu araçlar kayıt altına alınıyor
Aktüel

Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde motorlu araçlar kayıt altına alınıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-30 15:54:58 -
Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde motorlu araçlar kayıt altına alınıyor

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki motorlu araçlar kayıt altına alınıyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda iki ilçede de kamu hizmetlerinin inşa süreci devam ediyor.

Rasulayn ve Tel Abyad'da Yerel Polis Gücü (ŞURTA) bünyesinde oluşturulan Trafik Tescil Büro Amirliği hizmet vermeye başladı.

Hususi, ticari ve kamuya ait araçlara farklı renklere sahip plakaların hazırlandığı amirliğe başvuranların kimlik bilgileri doğrultusunda sahibi olduğu araçların nitelikleri kayıt altına alınıyor.

Motorlu araç trafik tescil belgesinin hazırlanmasının ardından plakalar, belgeleriyle sahiplerine teslim ediliyor.

Bölgede uzun yıllardır kamu otoritesinin olmaması nedeniyle plakasız kullanılan motorlu araçlar, kayıt altına alınarak kamu otoritesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bölge halkı, araçlarının kayıt altına alınması ve plaka tahsis edilmesinin bölgenin geleceği açısından umut veren bir gelişme olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”
Dünya

Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, şehirdeki protesto gösterilerini engellemediği için, “Beceriksiz” olarak nitelediği Portland Belediye Başkanı Ted ..
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz ya..
Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var
Gündem

Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var

Türkiye-İran sınırında Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit old..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı