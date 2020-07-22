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Aktüel

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kamu hizmetleri belde ve köylere ulaştırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-22 15:14:38 -
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kamu hizmetleri belde ve köylere ulaştırılıyor

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde kamu hizmetleri belde ve köylere kadar ulaştırılıyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, terörden arındırılan bölgede, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tüm alanlarda olduğu gibi belediyecilik ve sağlık hizmetleri de en ücra noktalara ulaştırılıyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Ali Becliye ve Hamam Türkmen beldelerinde yaşayan halkın tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Tel Abyad Mahalli Meclisinin destekleriyle oluşturulan hizmet birimleri, her iki beldede de temizlik, çöp toplama, çevre düzenlemesi gibi hizmetleri sürdürüyor.

Türkiye'nin desteğiyle yıllar sonra kamu hizmetlerine kavuşan Ali Becliye'de nüfus yoğunluğu dikkate alınarak açılan sağlık merkezinde, çocuk, dahiliye, diş hekimliği polikliniklerinde Suriyeli uzman doktorlar görev yapıyor.

Laboratuvar hizmetlerinin de verildiği sağlık merkezinde, Suriyeli bir ebe de görevde bulunuyor.

Hamam Türkmen beldesinde ise belediyecilik ve sağlık hizmetleri, yeni görevlendirilen personelle sorunsuz devam ediyor.

Tel Abyad Mahalli Meclisi Ali Becliye Hizmetleri Merkezi Sorumlusu Mahmut El Varid, beldelerinin uzun bir aradan sonra hizmete kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını, halkın beklentilerini dikkate alarak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Hamam Türkmen Hizmetleri Merkezi Sorumlusu İsmail Abdulhalaf da beldede verilmeye başlanan belediyecilik hizmetlerinden halkın büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Abdulhalaf, destek ve katkılarından dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve tüm Türkiye'ye şükranlarını iletti.

Öte yandan, SUDKOM koordinatörlükleri, bölge halkına, ekonomik yönden kalkınmaları için de tarım ve hayvancılık alanında desteği sürdürüyor.


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