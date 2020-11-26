Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Rasulayn ile Tel Abyad ilçesinde, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çok yönlü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Barış Pınarı Bölgesi'ndeki insani yardımları organize eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Tel Abyad ve Rasulayn'da mahalli meclislerin de desteğiyle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisinden oluşan insani yardım malzemelerini ulaştırdı.

Geliri olmayan, çalışanı bulunmayan ailelerin bulunduğu mahalle ve köylerde insani yardım dağıtımları organize eden AFAD, ailelere nüfus sayısına göre belirlenen miktarda en az bir ay yetecek kadar erzak sağladı.