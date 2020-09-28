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Aktüel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde binlerce hayvan aşılandı
Aktüel

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde binlerce hayvan aşılandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 23:25:44 -
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde binlerce hayvan aşılandı

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yüz binlerce hayvan aşılandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılarak hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, Türkiye'nin hayvancılığın sürdürülmesine yönelik desteği sürüyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, iki ilçe kırsalında halkın temel geçim kaynağı olan hayvancılık sektörünün hastalıklar nedeniyle sıkıntı yaşamaması için hummalı bir aşı çalışması yürütülüyor.

SUDKOM bünyesinde bölgede haziran ayından itibaren çalışmalara başlayan Şanlıurfa Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesindeki Hayvan Sağlığı ekipleri, iki tur aşılama programı kapsamında 149 bin 883 küçükbaş hayvana veba, 17 bin 86 küçükbaş ve 1626 sığıra şap, 123 köpeğe de kuduz aşısı yaptı.

Tamamlanan aşılama programı kapsamında Rasulayn ilçe merkezi, bağlı beldeler ve köyleri olmak üzere 172 yerleşim biriminde çalışmalarını sürdüren ekiplere, Ceylanpınar Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personeli de destek verdi.

Tel Abyad'da da devam eden aşılama çalışmalarında şu ana kadar 220 bin 393 küçükbaş, 1247 büyükbaş ve 215 sokak köpeği hastalıklara karşı aşılandı.

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