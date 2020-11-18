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Gündem Barış Pınarı bölgesine tünel kazarak sızmak isteyen teröristler havaya uçtu
Gündem

Barış Pınarı bölgesine tünel kazarak sızmak isteyen teröristler havaya uçtu

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak bölgeye sızma girişiminde bulunan teröristler İHA tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:50:00 -
Barış Pınarı bölgesine tünel kazarak sızmak isteyen teröristler havaya uçtu

İHA'lar aracılığıyla, Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak bölgeye sızma girişiminde bulundukları tespit edilen 8 terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. 8 PKK/YPG'li teröristin, Barış Pınarı bölgesindeki sızma girişimi önlendi.

Kazdıkları çukurda öldürüldüler

Bölgeye sızmak için tünel kazan teröristler, İHA'lar aracılığıyla tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada,"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

 

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