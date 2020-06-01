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Barış Pınarı bölgesine sızma hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:20:08 -
Barış Pınarı bölgesine sızma hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminin önlenerek, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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