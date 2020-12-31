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Gündem Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 19:54:00 - 2020-12-31 20:04:32
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 PKK/YPG'li teröristin huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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