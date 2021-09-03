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Gündem Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 10:10:00 -
Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, teröristlerin Barış Pınarı Bölgesi'ne yönelik saldırılarına misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimini önleyen komandoların, tespit edilen 5 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

 

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