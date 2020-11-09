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Gündem Barış Pınarı Bölgesinde! YPG’nin uyuşturucu ağına operasyon
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Barış Pınarı Bölgesinde! YPG’nin uyuşturucu ağına operasyon

Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın uyuşturucu ağına operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:58:00 -
Barış Pınarı Bölgesinde! YPG’nin uyuşturucu ağına operasyon

SMO'nun güvenlik kolları sorumlularından Hammud Ebu Hayr, narkotik köpeklerinin destek verdiği operasyonda 10 kilogram haşhaş, 16 bin uyuşturucu hap ve 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Örgüt üyelerinin gözaltına alındığını ifade eden Ebu Hayr, ele geçirilen maddelerin de Tel Abyad Askeri Polis Teşkilatına teslim edildiğini söyledi. SMO'nun güvenlik kolları ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğiyle, bölgede barış, huzur ve istikrarı bozmaya çalışan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik sık sık operasyon düzenliyor.

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