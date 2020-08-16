Barış Pınarı Bölgesi'nde saldırı girişimi!

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafındn, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da bomba yüklü bir motosikletin tespit edildiği ve böylece alçak saldırı girişiminin engellendiği bildirildi.

Bomba yüklü motosiklet belirlendi

Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Ahrar Şarkiyye grubunun sözcüsü Ziyad Halaf, gruba bağlı güvenlik güçlerinin beldedeki Sanayi Bölgesi kavşağında park edilmiş bomba yüklü motosikleti tespit ettiğini belirtti.

Sivillerden uzak bir yerde etkisiz hale getirildi

Ziyad Halaf, güvenlik tedbirleri alınarak bölgeden çıkarılan motosikletin, sivillerden uzak bir yerde bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2 hain saldırı daha engellendi

Aynı grubun güvenlik güçleri, 7 Ağustos tarihinde de Sluk, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine bağlı Sluk beldesi ve Mebruke köyünde 2 terör saldırısını engellemişti.

PKK sivillerin en kalabalık yerlerinde terör saldırısı yapıyor

Terör örgütü YPG/PKK, bölgedeki istikrar ve huzur ortamını bozma amacıyla sık sık Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sivillerin özellikle en kalabalık olduğu yerde terör saldırıları yapıyor.

13 Ekim'de teröristlerden arındırılmıştı

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Tel Abyad ilçesine bağlı Sluk beldesi 13 Ekim tarihinde YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Aşiretlerden terör örgütü PKK'ya tepki

Tel Abyad ilçesindeki Arap aşiretler, Deyrizor'da terör örgütünün işgalinde bulunan bölgelerde kısa süre önce protestolar düzenleyen halka destek için bir araya geldi.

Meşhur Aşireti lideri Hemide Tuhri, terör örgütü YPG/PKK'nın uygulamalarının Arap varlığını tehdit ettiğini ifade ederek, örgütün işgalinde bulunan bölgelerdeki ayaklanmaları kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirmişti.