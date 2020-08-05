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Aktüel

Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:05:20 -
Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önlediği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde arama, tarama keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 3 tüfek, 1 roketatar, 36 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiği belirtildi.

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